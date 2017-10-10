10.10.2017 | 12:09

Пензенские полицейские провели проверку по звонку горожанина, сообщившего о бесхозной сумке в торговом центре на улице Терновского. Данные поступили в правоохранительные органы в 17:30.

На место незамедлительно выехали представители всех оперативных служб. Прилегающая территория была оцеплена, посетители эвакуированы.

«В результате проверки никаких предметов, представляющих угрозу, в сумке обнаружено не было», - объяснили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Подобные случаи, когда из-за бесхозных вещей, найденных в различных объектах соцкультбыта, эвакуируют пензенцев, в областном центре нередкость.

Так, в июне из-за забытой детской сумки, в которой была игрушка, горожане не могли попасть на площадь перед драматическим театром.