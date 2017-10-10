Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|10 окт 2017|12:34
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+12oC
Завтра | Облачно |
  68.36  |  $  58.07
 

Происшествия | Торговый центр на ул. Терновского оцепили из-за бесхозной сумки

10.10.2017|12:09
Печать

Пензенские полицейские провели проверку по звонку горожанина, сообщившего о бесхозной сумке в торговом центре на улице Терновского. Данные поступили в правоохранительные органы в 17:30.

На место незамедлительно выехали представители всех оперативных служб. Прилегающая территория была оцеплена, посетители эвакуированы.

«В результате проверки никаких предметов, представляющих угрозу, в сумке обнаружено не было», - объяснили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Подобные случаи, когда из-за бесхозных вещей, найденных в различных объектах соцкультбыта, эвакуируют пензенцев, в областном центре нередкость.

Так, в июне из-за забытой детской сумки, в которой была игрушка, горожане не могли попасть на площадь перед драматическим театром.

Источник — Фото Андрея Орлушина
0
0
0
0
 
Гость|10.10.2017 12:18|

Много денег хапнут за эту акцию))

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!