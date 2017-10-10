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Происшествия | Разыскиваются очевидцы ДТП с участием пешехода на улице Суворова

10.10.2017|10:40
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В Пензенской области разыскиваются очевидцы дорожно-транспортного происшествия с участием пешехода, которое случилось 5 октября на улице Суворова.

В 17:00 напротив дома № 164 водитель неустановленного автомобиля сбил 70-летнего мужчину и скрылся с места аварии.

Пенсионер получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен.

«Убедительно просим очевидцев данного происшествия позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-47, 59-91-26 или обратиться по адресу г. Пенза, ул. Бакунина, 181, кабинет № 13», - обратились к жителям области сотрудники отделения пропаганды УГИБДД.

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