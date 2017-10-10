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Происшествия | Причиной пожара на Измайлова могла стать неисправная проводка

10.10.2017|16:03
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Допрос с пристрастием устроили жильцы дома № 42 на улице Измайлова одному из своих соседей. Именно в его квартире произошло возгорание. 35-летний мужчина рассказал, что, скорее всего, огонь под крышей вспыхнул из-за неисправности электрической проводки.

«Значит, где-то протекало: шифер старый, может, где-то еще на проводку капало», - добавил он.

Пять семей рисковали остаться без крыши над головой. По старым деревянным перекрытиям пламя быстро могло перекинуться на другие помещения.

«Частный жилой дом горел открытым огнем. Силы и средства были направлены на защиту смежных помещений», - сообщил начальник караула муниципальной пожарной части Роман Дадонов.

В итоге площадь пожара составила 50 квадратных метров. Точную причину произошедшего предстоит выяснить экспертам. А владельцу выгоревшей квартиры придется восстанавливать крышу над своей жилплощадью.

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