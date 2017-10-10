Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|10 окт 2017|11:03
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+12oC
Завтра | Облачно |
  68.39  |  $  58.32
 

Происшествия | На улице Измайлова в Пензе сгорела квартира в частном доме

10.10.2017|10:14
Печать

В понедельник, 9 октября, на улице Измайлова в Пензе сгорел деревянный дом. Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного в 17:19.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Пензенской области, ЧП произошло в одной из квартир частного 1-этажного дома, рассчитанного на нескольких хозяев. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

«Была угроза распространения огня на соседнюю квартиру, но прибывшие вовремя спасатели успели локализовать и ликвидировать пожар. Никто не пострадал», - уточнили в ведомстве.

В тушении принимали участие 20 человек, привлекалось 6 единиц техники.

Источник — Видео Ани Юняевой, vk.com, группа «Пенза live»
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!