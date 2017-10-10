10.10.2017 | 10:14

В понедельник, 9 октября, на улице Измайлова в Пензе сгорел деревянный дом. Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного в 17:19.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Пензенской области, ЧП произошло в одной из квартир частного 1-этажного дома, рассчитанного на нескольких хозяев. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

«Была угроза распространения огня на соседнюю квартиру, но прибывшие вовремя спасатели успели локализовать и ликвидировать пожар. Никто не пострадал», - уточнили в ведомстве.

В тушении принимали участие 20 человек, привлекалось 6 единиц техники.