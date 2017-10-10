10.10.2017 | 13:42

В понедельник, 9 октября, на улице 40 лет Октября в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека.

В 18:20 напротив дома № 22а столкнулись автомобиль Volkswagen Polo, которым управляла 20-летняя женщина, и автобус Scania OmniLink с 38-летним мужчиной за рулем.

В результате аварии водитель легковой машины получила травмы и после оказания медицинской помощи была отпущена. 49-летнюю женщину, сидевшую в салоне иномарки, госпитализировали с телесными повреждениями.

«По факту ДТП проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.