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Происшествия | В Городищенском районе в ДТП с фурой погиб 47-летний мужчина

09.10.2017|12:45
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В субботу, 7 октября, в Городищенском районе, на 674-м километре федеральной трассы М5 «Урал», случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб человек.

В 5:20 столкнулись автомобиль Volkswagen Vento, которым управлял 47-летний мужчина, и тягач MAN с 49-летним водителем за рулем.

В результате аварии водитель легковой машины от полученных травм скончался на месте. 32-летняя женщина, находившаяся в салоне Volkswagen, была госпитализирована с телесными повреждениями.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, по факту ДТП проводится проверка.

Источник — Фото ГУ МЧС России по Пензенской области
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