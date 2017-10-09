09.10.2017 | 12:45

В субботу, 7 октября, в Городищенском районе, на 674-м километре федеральной трассы М5 «Урал», случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб человек.

В 5:20 столкнулись автомобиль Volkswagen Vento, которым управлял 47-летний мужчина, и тягач MAN с 49-летним водителем за рулем.

В результате аварии водитель легковой машины от полученных травм скончался на месте. 32-летняя женщина, находившаяся в салоне Volkswagen, была госпитализирована с телесными повреждениями.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, по факту ДТП проводится проверка.