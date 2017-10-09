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Происшествия | В Городищенском районе в ДТП пострадала 17-летняя девушка

09.10.2017|16:11
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В субботу, 7 октября, в Городищенском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала 17-летняя девушка.

В 17:45 на 714-м километре трассы М5 «Урал» столкнулись автомобили «Ода», за рулем которого сидел 58-летний мужчина, и Renault Premium с 55-летним водителем.

В результате аварии пострадала девушка 2000 года рождения, сидевшая в машине отечественного производства. Она получила телесные повреждения и была госпитализирована.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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Гость|09.10.2017 16:19|

Ода- интересно, что за марка такая? Еще и отечественная?

Гость|09.10.2017 16:33|

Гость писал(a):

Ода- интересно, что за марка такая? Еще и отечественная?
Иж Ода.

Гость|09.10.2017 16:47|

Гость писал(a):

Ода- интересно, что за марка такая? Еще и отечественная?

Иж Ода.

Такие еще остались?

Имя: Гость
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