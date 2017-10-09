09.10.2017 | 16:11

В субботу, 7 октября, в Городищенском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала 17-летняя девушка.

В 17:45 на 714-м километре трассы М5 «Урал» столкнулись автомобили «Ода», за рулем которого сидел 58-летний мужчина, и Renault Premium с 55-летним водителем.

В результате аварии пострадала девушка 2000 года рождения, сидевшая в машине отечественного производства. Она получила телесные повреждения и была госпитализирована.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.