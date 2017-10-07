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Происшествия | В Пензе разыскиваются очевидцы ДТП с участием пешехода на ул. Пушкина

07.10.2017|12:10
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В Пензе разыскиваются очевидцы дорожно-транспортного происшествия, случившегося в понедельник, 2 октября, на улице Пушкина.

В 13:00 напротив дома № 28 водитель неустановленного автомобиля сбил 78-летнего пешехода и скрылся с места аварии.

В результате ДТП пенсионер получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен.

«Убедительно просим очевидцев данного происшествия позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-47, 59-91-26 или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181, кабинет № 16», - призвали пензенцев сотрудники отделения пропаганды ведомства.

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Гость|07.10.2017 12:37|

дпс почему слабая профилактика на дорогах

Гость|07.10.2017 13:17|

У дома №28 и перехода то нет. Очередной несознательный суицидник. А ГИБДД занимается - пропагандой безответственности пешеходов.

Имя: Гость
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