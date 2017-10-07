07.10.2017 | 12:10

В Пензе разыскиваются очевидцы дорожно-транспортного происшествия, случившегося в понедельник, 2 октября, на улице Пушкина.

В 13:00 напротив дома № 28 водитель неустановленного автомобиля сбил 78-летнего пешехода и скрылся с места аварии.

В результате ДТП пенсионер получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен.

«Убедительно просим очевидцев данного происшествия позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-47, 59-91-26 или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181, кабинет № 16», - призвали пензенцев сотрудники отделения пропаганды ведомства.