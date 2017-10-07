07.10.2017 | 11:18

В пятницу, 6 октября, в Пензенской области случилось семь дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали пешеходы, в том числе девочка-подросток.

В 11:10 в Пензе, напротив дома № 111а на улице Суворова, 42-летняя женщина на автомобиле Ford сбила девочку 2001 года рождения. После произошедшего пострадавшую госпитализировали с телесными повреждениями.

В 18:20 также в областном центре, напротив дома № 106 на улице Окружной, 80-летний водитель Daewoo Matiz допустил наезд на 42-летнего пешехода. В результате ДТП последний получил травмы и был отправлен в больницу.

В Лунинском районе, напротив дома № 5а на улице Школьной в селе Степановка, в 8:50 водитель автобуса ПАЗ, мужчина 1967 года рождения, сбил 56-летнюю женщину. Впоследствии ее госпитализировали с телесными повреждениями.

В Кузнецке, напротив дома № 17 на улице Индустриальной, в 17:40 38-летняя автоледи на Hyundai Accent наехала на 40-летнего пешехода. Тот получил травмы и был доставлен в больницу.

В Бессоновском районе, на 394-м километре дороги Нижний Новгород - Саратов, в 18:15 56-летняя женщина на «Ладе-Гранте» врезалась в стоявший автомобиль Ford Mondeo. Последний после столкновения по инерции наехал на 61-летнего пешехода. Пострадавшего госпитализировали с повреждениями.

В Шемышейском районе, напротив дома № 1 на улице Светлой, в 18:40 33-летняя автолюбительница сбила 73-летнюю пенсионерку. В результате аварии она получила травмы и была отправлена в больницу.

В Мокшане, напротив дома № 26 на улице Клочкова, в 21:20 38-летняя женщина на Renault Sandero допустила наезд на 75-летнего пешехода. Мужчина был госпитализирован с телесными повреждениями.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, по каждому факту проводится проверка.