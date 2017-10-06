06.10.2017 | 19:08

В пятницу, 6 октября, в Пензе произошло ЧП: в сауне рядом с Бакунинским мостом были взяты в заложницы три женщины. Из-за спецоперации, которую проводили правоохранители, в районе образовалась большая пробка.

«В Пензе сотрудниками полиции и Росгвардии в результате совместной операции задержан мужчина, незаконно удерживавший в сауне трех женщин.

Никто не пострадал. По факту незаконного лишения свободы Следственным управлением СК РФ по Пензенской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 127 УК РФ», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

Устанавливаются все обстоятельства инцидента.