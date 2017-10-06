Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|6 окт 2017|20:39
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+13oC
Завтра | Ливень |
  67.53  |  $  57.76
 

Происшествия | В Пензе освободили женщин, взятых в заложницы в сауне

06.10.2017|19:08
Печать

В пятницу, 6 октября, в Пензе произошло ЧП: в сауне рядом с Бакунинским мостом были взяты в заложницы три женщины. Из-за спецоперации, которую проводили правоохранители, в районе образовалась большая пробка.

«В Пензе сотрудниками полиции и Росгвардии в результате совместной операции задержан мужчина, незаконно удерживавший в сауне трех женщин.

Никто не пострадал. По факту незаконного лишения свободы Следственным управлением СК РФ по Пензенской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 127 УК РФ», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

0
0
0
0
 
Гость|06.10.2017 19:20|

Э.. три девушки в сауне?

Гость|06.10.2017 19:30|

Раньше этим "крыша "занималась

Гость|06.10.2017 19:31|

Гость писал(a):

Раньше этим "крыша "занималась
А кто сказал, что в этот раз не "крыша" вопрос решала?

Гость|06.10.2017 19:34|

Может просто упоролся чел.

Гость|06.10.2017 19:37|

Бывает, притупил и хайпанул!))))

Гость|06.10.2017 19:54|

Человек был пьяный, все обошлось

Гость|06.10.2017 19:57|

Чего хотел? Парку?

Гость|06.10.2017 20:06|

Говорят, там порно снимали.

Гость|06.10.2017 20:15|

Походу денег взяли и на х .. послали ,обслуживать не стали, а мужик взлютовал

Гость|06.10.2017 20:26|

Рыжий тарзан приехал в Пензу)

Гость|06.10.2017 20:30|

Да ладно вам, хорошее место, культурный отдых, приятная обстановка

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!