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Происшествия | В Малосердобинском районе перевернулся ВАЗ-2112, погиб пассажир

06.10.2017|11:37
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В четверг, 5 октября, в Малосердобинском районе, на 1-м километре дороги Малая Сердоба - Топлое, случилось ДТП, в котором погиб человек.

В 14:00 автомобиль ВАЗ-2112, которым управлял 46-летний водитель, съехал в кювет и опрокинулся.

В результате аварии 46-летний пассажир, находившийся в салоне, от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель отправлен в больницу с телесными повреждениями.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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