06.10.2017 | 11:37

В четверг, 5 октября, в Малосердобинском районе, на 1-м километре дороги Малая Сердоба - Топлое, случилось ДТП, в котором погиб человек.

В 14:00 автомобиль ВАЗ-2112, которым управлял 46-летний водитель, съехал в кювет и опрокинулся.

В результате аварии 46-летний пассажир, находившийся в салоне, от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель отправлен в больницу с телесными повреждениями.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.