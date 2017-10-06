06.10.2017 | 19:55

Прокуратура Железнодорожного района признала законным возбуждение уголовного дела о захвате заложников, произошедшем в Пензе в пятницу, 6 октября. Об этом ИА «ПензаИнформ» сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Она сообщила, что три женщины в возрасте от 26 до 32 лет были взяты в заложницы мужчиной, использовавшим предмет, похожий на огнестрельное оружие (охотничье ружье).

«Инцидент произошел на территории гостиничного комплекса «Галеон» на ул. Бакунина, 2Б», - уточнила Светлана Артамонова.

Заложниц освободили в ходе спецоперации. На место выезжал и. о. прокурора области Александр Морозов.

«Расследование уголовного дела взято на контроль прокуратуры», - резюмировала Светлана Артамонова.