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Происшествия | Прокуратура: У мужчины, взявшего заложниц, был похожий на ружье предмет

06.10.2017|19:55
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Прокуратура Железнодорожного района признала законным возбуждение уголовного дела о захвате заложников, произошедшем в Пензе в пятницу, 6 октября. Об этом ИА «ПензаИнформ» сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Она сообщила, что три женщины в возрасте от 26 до 32 лет были взяты в заложницы мужчиной, использовавшим предмет, похожий на огнестрельное оружие (охотничье ружье).

«Инцидент произошел на территории гостиничного комплекса «Галеон» на ул. Бакунина, 2Б», - уточнила Светлана Артамонова.

Заложниц освободили в ходе спецоперации. На место выезжал и. о. прокурора области Александр Морозов.

«Расследование уголовного дела взято на контроль прокуратуры», - резюмировала Светлана Артамонова.

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Гость|06.10.2017 20:04|

мы в этом городе все заложники у химии с Леонидовки, у депутатов-воров, у жуликов-прокуроров.

Гость|06.10.2017 20:09|

Трудно не согласиться с предыдущим оратором .

Гость|06.10.2017 20:11|

ВЫ ЕЩЕ НЕ ЗНАЕТЕ ЧТО В БЕЛИНСКЕ ТВОРИТЬСЯ, ВООБЩЕ ЖЕСТЬ.........

Гость|06.10.2017 20:13|

По 1 каналу уже прошла информация.

Гость|06.10.2017 20:14|

Гость писал(a):

ВЫ ЕЩЕ НЕ ЗНАЕТЕ ЧТО В БЕЛИНСКЕ ТВОРИТЬСЯ, ВООБЩЕ ЖЕСТЬ
Что ?? Там ??

ТРёх коров украли ????

Гость|06.10.2017 20:14|

И стоило из - за обычной бытовухи делать преступление века и перекрывать дороги ? Думали к " террористу " подкрепление из Игил подтянется ? Да там участковый с двумя девяностолетними дружинниками справились бы .

Гость|06.10.2017 20:15|

Информация про заложников в Пензе.

Гость|06.10.2017 20:16|

Это было не ружье, просто он разделся.

Гость|06.10.2017 20:18|

Что в Белинске творится?

Гость|06.10.2017 20:30|

Гость писал(a):

Это было не ружье, просто он разделся.
Это лучшая фраза на Пензаинформе за все время лайк лайк лайк

Гость|06.10.2017 20:30|

Не тех девок вызвал в сауну?

Гость|06.10.2017 20:34|

Гость писал(a):

Это было не ружье, просто он разделся.

Ах-ха-ха. Зачёт. Мужик предъявил веский аргумент?

Гость|06.10.2017 20:38|

Гость писал(a):

Это было не ружье, просто он разделся.

Ах-ха-ха. Зачёт. Мужик предъявил веский аргумент?

А они подумали,что он "выстрелит" кому-то из них в лицо? :)

Имя: Гость
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