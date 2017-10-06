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Происшествия | Хозяин собаки, укусившей 11-летнюю пензячку, выплатит 20 000 рублей

06.10.2017|16:25
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Наталья Череповская обратилась в Октябрьский районный суд с иском о компенсации морального вреда. Она просила взыскать с ответчика 30 тысяч рублей. На 11-летнюю дочку пензячки набросился породистый пес. Все случилось у многоэтажки на Ладожской.

«Ребенок возвращался домой, его укусила собака. Собака гуляла с хозяином, он наш сосед. Прокусила бедро», - рассказала Наталья.

Потом был травмпункт, где девочке обработали рану. Ей пришлось перенести ряд прививок. С момента укуса собаки прошло уже четыре месяца, но последствия нападения сказываются: ребенок панически боится животных и не заходит в родной подъезд без взрослых. А владелец пса свою вину не признает.

«Он даже не заметил, что собака укусила ребенка, он был занят телефоном. Ему было неважно, кто идет по дорожке», - добавила Наталья.

На девочку напала собака породы кадебо - не очень большой, но грозный зверь. Когда-то они работали на корриде, защищая матадоров от быков. Пес гулял в Пензе без намордника на длинном поводке. Суд решил удовлетворить требования матери частично.

«Взыскать компенсацию морального вреда в сумме 20 000 рублей», - огласила приговор судья Октябрьского районного суда г. Пензы Наталья Половинко.

Перед укушенным ребенком и его матерью мужчина так и не извинился. Неизвестно, когда придет денежная компенсация за нанесенный вред, но моральное удовлетворение Наталья Череповская уже получила.

«Я довольна решением суда, я думала, наши дети никому не нужны, кроме своих родителей», - отметила горожанка.

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