05.10.2017 | 18:21

В Заречном проводится проверка по факту госпитализации новорожденного ребенка из-за ожога пищевода.

2 октября месячного мальчика госпитализировали в медсанчасть закрытого города и поставили предварительный диагноз.

На следующий день его перевели в областную клиническую больницу имени Филатова, где он в настоящее время находится на лечении.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления вреда здоровью, причиненного ребенку», - сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.