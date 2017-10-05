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Происшествия | В Заречном новорожденный мальчик получил ожог пищевода

05.10.2017|18:21
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В Заречном проводится проверка по факту госпитализации новорожденного ребенка из-за ожога пищевода.

2 октября месячного мальчика госпитализировали в медсанчасть закрытого города и поставили предварительный диагноз.

На следующий день его перевели в областную клиническую больницу имени Филатова, где он в настоящее время находится на лечении.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления вреда здоровью, причиненного ребенку», - сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

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