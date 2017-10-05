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Происшествия | В Пензе при прокладывании дороги на ногу подростку упала плита

05.10.2017|09:00
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В Пензе несовершеннолетний житель Засечного получил травму при прокладывании дороги на улице Аустрина. ЧП произошло в среду, 4 октября.

Пензенская фирма, занимающаяся изготовлением мебели, договорилось с отцом подростка о выполнении работ по укладке и выравниванию слоя песка для прокладывания дороги к организации. Мужчина взял на работу сына 2001 года рождения.

«В ходе укладки слоя песка одна из железобетонных плит, стоящих рядом, упала на ногу подростка, в результате чего последний получил оскольчатый перелом стопы. Несовершеннолетний незамедлительно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается медицинская помощь», - сообщили в региональном управлении СК РФ.

По факту случившегося проводится доследственная проверка. По ее результатам примут процессуальное решение.

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Гость|05.10.2017 09:10|

penzainform.ru писал(a):

оскольчатый перелом стопы.
Хана стопе ...

Имя: Гость
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