05.10.2017 | 09:00

В Пензе несовершеннолетний житель Засечного получил травму при прокладывании дороги на улице Аустрина. ЧП произошло в среду, 4 октября.

Пензенская фирма, занимающаяся изготовлением мебели, договорилось с отцом подростка о выполнении работ по укладке и выравниванию слоя песка для прокладывания дороги к организации. Мужчина взял на работу сына 2001 года рождения.

«В ходе укладки слоя песка одна из железобетонных плит, стоящих рядом, упала на ногу подростка, в результате чего последний получил оскольчатый перелом стопы. Несовершеннолетний незамедлительно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается медицинская помощь», - сообщили в региональном управлении СК РФ.

По факту случившегося проводится доследственная проверка. По ее результатам примут процессуальное решение.