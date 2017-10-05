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Происшествия | На улице Суворова в Пензе столкнулись автобус № 82с и Daewoo Matiz

05.10.2017|15:23
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В четверг, 5 октября, в 6:45 в Пензе на улице Суворова, напротив ТЦ «Суворовский» случилось ДТП с участием пассажирского транспорта.

По предварительной информации, автобус № 82с под управлением 48-летнего мужчины столкнулся с автомобилем Daewoo Matiz. За рулем иномарки находилась 51-летняя женщина.

«Водитель легкового автомобиля была доставлена в медицинское учреждение и после оказания помощи отпущена. Пассажиры автобуса не пострадали», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

По факту ДТП проводится проверка.

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