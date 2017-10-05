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Происшествия | 56-летний пензенский водитель насмерть сбил женщину в Рязанской области

05.10.2017|14:09
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В Сасовском районе Рязанской области под колесами автофургона «ГАЗ» погибла 35-летняя женщина. За рулем машины находился 56-летний житель Сурского края.

ДТП случилось 3 октября около 21:10 на 406-м километре трассы М-5 «Урал». Водитель двигался в сторону Самары.

«В результате ДТП женщина-пешеход получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.

На этом участке дороги нет освещения. Как уточнили в УМВД, жительница Сасовского района внезапно вышла на проезжую часть вне пешеходного перехода. По предварительной информации, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

По факту ДТП проводится проверка.

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Гость|05.10.2017 14:40|

penzainform.ru писал(a):

Сурского края
ну нет такого административного образования, нет

Гость|05.10.2017 15:05|

Гость писал(a):

ну нет такого административного образования
А неадминистративное есть?

Имя: Гость
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