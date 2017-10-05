05.10.2017 | 14:09

В Сасовском районе Рязанской области под колесами автофургона «ГАЗ» погибла 35-летняя женщина. За рулем машины находился 56-летний житель Сурского края.

ДТП случилось 3 октября около 21:10 на 406-м километре трассы М-5 «Урал». Водитель двигался в сторону Самары.

«В результате ДТП женщина-пешеход получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.

На этом участке дороги нет освещения. Как уточнили в УМВД, жительница Сасовского района внезапно вышла на проезжую часть вне пешеходного перехода. По предварительной информации, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

По факту ДТП проводится проверка.