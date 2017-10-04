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Происшествия | В с. Чаадаевка «четверка» врезалась в забор, пострадала 4-летняя девочка

04.10.2017|14:52
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Во вторник, 3 октября, в селе Чаадаевка Городищенского района случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ребенок.

В 20:30 напротив дома № 85 на улице Ленина автомобиль ВАЗ-2104, которым управлял 36-летний мужчина, врезался в забор.

В результате аварии 4-летняя девочка, находившаяся в салоне отечественного авто, получила телесные повреждения и была госпитализирована.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, в настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

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