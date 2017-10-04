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Происшествия | В Мокшанском районе разыскивается 75-летний грибник Валентин Буряков

04.10.2017|10:36
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Полиция и волонтеры разыскивают 75-летнего жителя Пензы Валентина Григорьевича Бурякова, пропавшего в Мокшанском районе.

2 октября в 9:00 мужчина ушел за грибами в лесной массив около деревни Панкратовка, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

«В тот же день в 21:05 в полицию с заявлением о пропаже пенсионера обратилась его знакомая, жительница деревни», - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Пензенской области.

На вид мужчине 70-75 лет, рост - 170 см, телосложение худощавое, волосы седые, глаза голубые.

В день исчезновения на нем были штаны защитного цвета, коричневая болоньевая куртка, серая шапка-петушок и резиновые сапоги. При себе у него были два пластиковых ведра по 10 литров.

«Мужчина является инвалидом II группы. Имеет слуховой аппарат в правом ухе», - добавили в пресс-службе.

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