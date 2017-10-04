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Происшествия | На трассе в Белинском районе в ДТП погиб 27-летний мужчина

04.10.2017|13:59
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Во вторник, 3 октября, на 175-м километре трассы Тамбов - Пенза в Белинском районе произошло ДТП, в котором погиб человек.

В 22:20 столкнулись «Нива», которой управлял 29-летний мужчина, и тягач MAN с 34-летним водителем за рулем. Удар был такой силы, что легковой автомобиль после него врезался в металлический отбойник и вылетел в кювет, где затем опрокинулся.

В результате 27-летний пассажир «Нивы» от полученных травм скончался на месте происшествия. Водителя и второго пассажира 1987 года рождения госпитализировали с травмами.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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