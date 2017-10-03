03.10.2017 | 12:05

В понедельник, 2 октября, в Пензенской области случилось пять дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

Так, в Бессоновке, напротив дома № 33 на улице Б. Колояр, в 18:25 34-летний водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara сбил 8-летнего мальчика. Он получил телесные повреждения и был госпитализирован.

В Пензе, напротив дома № 4 на улице Ушакова, в 18:10 58-летняя женщина на «шестерке» наехала на 16-летнюю девочку. Ее также отправили в больницу с травмами.

Кроме того, напротив дома № 21 на улице Карпинского в областном центре 25-летний водитель «Лады-Приоры» сбил двух девушек - 1999 и 2000 года рождения. Старшая была отпущена после оказания медицинской помощи, младшая госпитализирована.

На улице Терновского, напротив дома № 53, 37-летний мужчина на автомобиле Mercedes-Benz Асtrоs допустил наезд на 20-летнюю девушку. Она отпралена в больницу с телесными повреждениями.

На улице Измайлова, напротив дома № 58, 23-летний водитель автомобиля Аudi Q7 сбил 66-летнего пешехода, который в результате происшествия получил травмы и был госпитализирован.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, по фактам всех ДТП проводятся проверки.