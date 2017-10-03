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Происшествия | В Никольском районе мотоциклист пострадал в ДТП с «буханкой»

03.10.2017|16:33
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В понедельник, 2 октября, в поселке Сура Никольского района случилось дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста.

В 17:00 напротив дома № 20 на улице Пролетарской автомобиль УАЗ-396259, в народе именуемый «буханкой», с 53-летним водителем за рулем столкнулся с мотоциклом Honda, которым управлял 32-летний водитель.

В результате происшествия мотоциклист получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, по факту аварии проводится проверка.

Источник — Фото ГУ МЧС России по Пензенской области
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