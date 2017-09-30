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Происшествия | На улице Коммунистической пенсионер погиб под колесами BMW X5

30.09.2017|10:35
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В пятницу, 29 сентября, на Коммунистической улице случилось трагическое дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

В 19:50 напротив дома № 35 20-летний водитель автомобиля BMW X5 сбил мужчину, которому на вид было около 65 лет.

От полученных телесных повреждений пенсионер скончался на месте аварии.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, по факту ДТП проводится проверка.

Источник — Фото Дани Доброго, vk.com, группа «Пенза live»
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Гость|30.09.2017 10:49|

penzainform.ru писал(a):

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, по факту ДТП проводится проверка.
Журналисты, почему никогда не пишите чем закончились все эти проверки?

Гость|30.09.2017 10:57|

Папочка наверно уже позаботился

Гость|30.09.2017 10:57|

penzainform.ru писал(a):

20-летний водитель автомобиля BMW X5
Сам в 20 лет на такую тачилу заработать явно не мог, только украсть или получить от папы с мамой. Если богатеньких сынок, то осудить его можно только за очень большие деньги или по указанию очень большого начальника. Так что легко отделается.

Гость|30.09.2017 11:01|

Да,и номер машины 111, о чем то говорит

Гость|30.09.2017 11:02|

Х5 можно купить и б/у по цене приоры, а от вас как обычно одна вонь

Гость|30.09.2017 11:05|

Гость писал(a):

а от вас как обычно одна вонь
А от вас смерть и убыток.

Гость|30.09.2017 11:09|

Такую как у него за стоимость приоры не купишь

Гость|30.09.2017 11:09|

Хрен в 20лет заработаешь на такую машину. Видать летел не хило. Удар сильный был. Как буд-то у машины выдрат клок спереди у фар.

Гость|30.09.2017 11:11|

Я проезжала мимо это очень страшно лежит мужчина покрытый под дождем

Гость|30.09.2017 11:13|

Бакланы малолетние а уже на х5

Гость|30.09.2017 11:16|

Гость писал(a):

Если богатеньких сынок, то осудить его можно только за очень большие деньги или по указанию очень большого начальника. Так что легко отделается.
всё в ваших руках, есть вариант привлечь общественность, желательно с привлечением СМИ, и не регионального уровня и я думаю подлец, если он действительно виноват-получит по заслугам, даже богатым и влиятельным родителям ОЧЕНЬ сложно противостоять общественному резонансу, примеров тьма!!!

Гость|30.09.2017 11:17|

Обувь сбитого и осколки от машины валялись за 30 метров от тела, перед машины искурочен очень сильно. Какая должна быть скорость и это на пешеходном переходе!

Гость|30.09.2017 11:19|

Гость писал(a):

Х5 можно купить и б/у по цене приоры
ЭТО МЕНТЫ ТАК объясняют: Да я ее за 200 000 руб. купил, комуто деньги срочно понадобились, продавал недорого.

Это ложь. И вы и ваши любовницы гоняют и сшибают на тачках за 4 000 000 руб.

Гость|30.09.2017 11:20|

Гость писал(a):

Какая должна быть скорость и это на пешеходном переходе!
Какая у папы должность, лучше спроси.

Гость|30.09.2017 11:24|

Гость писал(a):

на такую тачилу заработать явно не мог, только украсть
В своих изобилии грехов покапайся дьявол.

Имя: Гость
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