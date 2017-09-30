30.09.2017 | 10:35

В пятницу, 29 сентября, на Коммунистической улице случилось трагическое дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

В 19:50 напротив дома № 35 20-летний водитель автомобиля BMW X5 сбил мужчину, которому на вид было около 65 лет.

От полученных телесных повреждений пенсионер скончался на месте аварии.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, по факту ДТП проводится проверка.