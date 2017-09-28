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Происшествия | В ДТП на улице Окружной пострадал 55-летний велосипедист

28.09.2017|12:48
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В среду, 27 сентября, на улице Окружной случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал велосипедист.

В 18:20 напротив дома № 162 67-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf сбил 55-летнего велосипедиста.

В результате последний получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, по факту аварии проводится проверка.

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Гость|28.09.2017 13:24|

penzainform.ru писал(a):

В 18:20 напротив дома № 162 67-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf сбил
А было бы летнее время, то увидал бы и не сбил. Темно как в угольной шахте в седьмом часу вечера.

Гость|28.09.2017 13:46|

В суд пусть подаёт на чиновников . Это они своим дурным примером посадили на велик немолодого уже мужичка .

Имя: Гость
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