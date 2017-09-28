28.09.2017 | 12:48

В среду, 27 сентября, на улице Окружной случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал велосипедист.

В 18:20 напротив дома № 162 67-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf сбил 55-летнего велосипедиста.

В результате последний получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, по факту аварии проводится проверка.