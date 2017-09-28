28.09.2017 | 15:28

В среду, 27 сентября, в 21:55 на улице Ладожской в Пензе произошло ДТП с участием отечественного авто и иномарки.

На перекрестке около дома № 110 столкнулись Hyundai Solaris и Lada XRay. Последняя после удара оказалась на боку. Транспортными средствами управляли мужчины 1989 года рождения.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, в результате ДТП никто не пострадал, машины получили механические повреждения.

Обсуждая случившееся в группе Penzainform.ru в социальной сети «ВКонтакте», пользователи предположили, что каждый из водителей был уверен: уступить должны именно ему. И просчитались.