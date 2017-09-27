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Происшествия | В Пензе рабочий упал с лестницы на территории городской поликлиники

27.09.2017|17:51
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Во вторник, 26 сентября, в Пензе завершилось расследование несчастного случая в ГБУЗ «Городская поликлиника», в результате которого получил травмы рабочий по комплексному обслуживанию здания.

12 сентября мужчина упал с лестницы при подъеме на крышу гаража. Как выяснилось, причиной тому стала неудовлетворительная организация производства работ на высоте и отсутствие контроля за безопасной эксплуатацией приставной лестницы.

«Лицо, ответственное за допущенные нарушения законодательных и иных нормативных правовых и локальных нормативных актов понесет административную ответственность», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

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