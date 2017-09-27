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Происшествия | Ушедшего из дома зареченца нашли мертвым в Бессоновском районе

27.09.2017|14:42
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В Бессоновском районе, в лесном массиве в трех километрах от Вазерского лесничества, обнаружили труп мужчины без видимых признаков насильственной смерти. Сигнал о печальной находке поступил в полицию в субботу, 23 сентября, в 11:30.

Как позже выяснилось, погибшим оказался 82-летний житель Заречного, который ушел из дома 11 сентября и с 12-го числа стал числиться пропавшим без вести. Его разыскивали сотрудники полиции и волонтеры.

«Данность наступления смерти на момент обнаружения - около одной недели», - уточнили в пресс-службе УМВД РФ по Пензенской области.

Проверку по данном факту проводит региональное управление Следственного комитета России.

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