27.09.2017 | 14:42

В Бессоновском районе, в лесном массиве в трех километрах от Вазерского лесничества, обнаружили труп мужчины без видимых признаков насильственной смерти. Сигнал о печальной находке поступил в полицию в субботу, 23 сентября, в 11:30.

Как позже выяснилось, погибшим оказался 82-летний житель Заречного, который ушел из дома 11 сентября и с 12-го числа стал числиться пропавшим без вести. Его разыскивали сотрудники полиции и волонтеры.

«Данность наступления смерти на момент обнаружения - около одной недели», - уточнили в пресс-службе УМВД РФ по Пензенской области.

Проверку по данном факту проводит региональное управление Следственного комитета России.