27.09.2017 | 11:57

Во вторник, 26 сентября, в Нижнеломовском районе была найдена мертвой женщина, пропавшая 19 сентября. 76-летняя пенсионерка отправилась за грибами и исчезла. В тот же день она была объявлена в розыск.

Несколько дней сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра и волонтеры отряда «Лиза Алерт» вели поиски сельчанки.

«Тело женщины без признаков жизни было обнаружено в овраге неподалеку от села Майоровка Нижнеломовского района. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего», - сообщили в Пензенском пожарно-спасательном центре.