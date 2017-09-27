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Происшествия | Пропавшая в Нижнеломовском районе пенсионерка найдена мертвой

27.09.2017|11:57
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Во вторник, 26 сентября, в Нижнеломовском районе была найдена мертвой женщина, пропавшая 19 сентября. 76-летняя пенсионерка отправилась за грибами и исчезла. В тот же день она была объявлена в розыск.

Несколько дней сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра и волонтеры отряда «Лиза Алерт» вели поиски сельчанки.

«Тело женщины без признаков жизни было обнаружено в овраге неподалеку от села Майоровка Нижнеломовского района. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего», - сообщили в Пензенском пожарно-спасательном центре.

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