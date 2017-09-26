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Происшествия | В Сурске проводится проверка по факту нападения на 8-летнюю девочку

26.09.2017|10:24
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В Сурске выясняют обстоятельства ЧП, произошедшего 22 сентября. В 10:25 в правоохранительные органы от медиков поступил сигнал, что в больницу обратилась девочка 2009 года рождения, которую, по ее словам, неизвестный мужчина повалил на землю и начал душить.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

Жители Сурска обсудили произошедшее в группе «Новости Сурска» в социальной сети «ВКонтакте». Горожане утверждают, что мужчина накинулся на девочку из-за того, что она, выбрасывая мусорный мешок, промахнулась мимо тележки. Официального подтверждения данной информации нет.

«Он сначала начал орать матом, затем побежал к ней!», «Накинулся на ребенка и начал душить его и бить головой об землю... Если жильцы, которые рядом живут, его не шугнули, не знай, чем дело кончилось!» - описали произошедшее жители Сурска.

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Гость|26.09.2017 11:08|

Судить и посадить реально негодяя.

Гость|26.09.2017 11:09|

Что-то совсем у россиян духовных скреп не осталось, ничего святого нет.

Гость|26.09.2017 11:19|

Люди в деревнях дичает от безработицы и безысходности

Гость|26.09.2017 11:35|

Гость писал(a):

Люди в деревнях дичает от безработицы и безысх
Что за упырёк тут взял моду скулить?

Гость|26.09.2017 11:55|

В Сурске маньяки,в Заречном суицидники,что происходит?

Имя: Гость
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