26.09.2017 | 10:24

В Сурске выясняют обстоятельства ЧП, произошедшего 22 сентября. В 10:25 в правоохранительные органы от медиков поступил сигнал, что в больницу обратилась девочка 2009 года рождения, которую, по ее словам, неизвестный мужчина повалил на землю и начал душить.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

Жители Сурска обсудили произошедшее в группе «Новости Сурска» в социальной сети «ВКонтакте». Горожане утверждают, что мужчина накинулся на девочку из-за того, что она, выбрасывая мусорный мешок, промахнулась мимо тележки. Официального подтверждения данной информации нет.

«Он сначала начал орать матом, затем побежал к ней!», «Накинулся на ребенка и начал душить его и бить головой об землю... Если жильцы, которые рядом живут, его не шугнули, не знай, чем дело кончилось!» - описали произошедшее жители Сурска.