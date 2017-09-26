26.09.2017 | 16:30

Уроженка Москвы, оказавшаяся в гостях у знакомой жительницы Пензенского района, сразу поняла, что у хозяйки квартиры есть чем поживиться.

«Трясла перед носом этими деньгами. Я ей говорила: убери деньги. Сама я не видела, куда она их именно убрала, просто заметила, когда она выдвинула комод, и подумала, что там деньги лежат», - рассказала задержанная.

Чутье воровку не подвело. Банкноты (750 000 рублей) на самом деле хранились в этом месте. После того как приятельница уснула, злоумышленница забрала деньги и скрылась. На следующий день хозяйка, не обнаружив своих накоплений, сразу же обратилась с заявлением в полицию. В результате разыскных мероприятий нечистую на руку подругу задержали.

«Часть денежных средств в размере 650 400 рублей у нее были изъяты и возвращены потерпевшей. Остальную часть подозреваемая потратила на личные нужды», - сообщила начальник СО ОМВД России по Пензенскому району Лилия Савочкина.

Задержанная в настоящий момент находится под стражей. Она может лишиться свободы на шесть лет. А вот подругу свою она уже точно потеряла. Навсегда.