25.09.2017 | 15:08

Вечером в субботу, 23 сентября, 61-летний житель Пензы отправился в гараж и не вернулся домой.

На следующий день встревоженная дочь автовладельца начала поиски. Дверь гаражного бокса оказалась запертой изнутри, на стук никто не отвечал. Женщина позвонила в Пензенский пожарно-спасательный центр и попросила о срочной помощи.

Спасатели, оперативно прибывшие по адресу, с помощью аварийно-спасательного инструмента вскрыли ворота гаражного бокса, где стоял автомобиль. Тело мужчины без признаков жизни было обнаружено в салоне машины.

«Полиция устанавливает обстоятельства случившегося», - сообщили в пресс-службе Управления ЖКХ и ГЗН по Пензенской области.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в региональном управлении МВД, в полицию сигнал об обнаружении трупа мужчины поступил в 13:45. Видимых признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Давность наступления смерти на момент обнаружения составила 17 часов.