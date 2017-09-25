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Происшествия | Житель Пензы найден мертвым в собственном гараже

25.09.2017|15:08
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Вечером в субботу, 23 сентября, 61-летний житель Пензы отправился в гараж и не вернулся домой.

На следующий день встревоженная дочь автовладельца начала поиски. Дверь гаражного бокса оказалась запертой изнутри, на стук никто не отвечал. Женщина позвонила в Пензенский пожарно-спасательный центр и попросила о срочной помощи.

Спасатели, оперативно прибывшие по адресу, с помощью аварийно-спасательного инструмента вскрыли ворота гаражного бокса, где стоял автомобиль. Тело мужчины без признаков жизни было обнаружено в салоне машины.

«Полиция устанавливает обстоятельства случившегося», - сообщили в пресс-службе Управления ЖКХ и ГЗН по Пензенской области.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в региональном управлении МВД, в полицию сигнал об обнаружении трупа мужчины поступил в 13:45. Видимых признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Давность наступления смерти на момент обнаружения составила 17 часов.

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penzainform.ru|25.09.2017 15:48|

Вечером в субботу, 23 сентября, 61-летний житель Пензы отправился в гараж и не вернулся домой.

На следующий день встревоженная дочь автовладельца начала поиски. Дверь гаражного бокса оказалась запертой изнутри, на стук никто не отвечал. Женщина позвонила в Пензенский пожарно-спасательный центр и попросила о срочной помощи.

Спасатели, оперативно прибывшие по адресу, с помощью аварийно-спасательного инструмента вскрыли ворота гаражного бокса, где стоял автомобиль. Тело мужчины без признаков жизни было обнаружено в салоне машины.

«Полиция устанавливает обстоятельства случившегося», - сообщили в пресс-службе Управления ЖКХ и ГЗН по Пензенской области.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в региональном управлении МВД, в полицию сигнал об обнаружении трупа мужчины поступил в 13:45. Видимых признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Давность наступления смерти на момент обнаружения составила 17 часов.

ссылка на PenzaInform.ru

Гость|25.09.2017 15:50|

penzainform.ru писал(a):

Давность наступления смерти на момент обнаружения составила 17 часов.
Уже остыл.

Гость|25.09.2017 15:52|

Довела жена - старуха по любому .

Гость|25.09.2017 15:54|

Молодуха еще раньше бы вывела.

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