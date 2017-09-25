В Пензе спасатели за полчаса эвакуировали из пожаров двух горожан

25.09.2017 | 15:01

Вечером в воскресенье, 24 сентября, спасателям пришлось эвакуировать двух жителей Пензы из-за пожаров в их домах.

В 18:30 было зафиксировано возгорание в многоэтажном строении на улице Ленинградской. Пламя охватило постельные принадлежности в одной из квартир.

«Для ликвидации последствий пожара привлекалось 7 сотрудников, 3 единицы техники. Был эвакуирован один человек», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В 18:53 загорелся чердак в кирпичном доме на улице Захарова. Его тушили 16 сотрудников пожарно-спасательного отряда с использованием 5 единиц техники.

«Из помещения также был спасен человек», - уточнили в ведомстве.

Причины возгораний выясняются.