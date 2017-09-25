Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|25 сен 2017|16:15
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+10oC
Завтра | Облачно |
  68.56  |  $  57.57
 

Происшествия | В Пензе спасатели за полчаса эвакуировали из пожаров двух горожан

25.09.2017|15:01
Печать

Вечером в воскресенье, 24 сентября, спасателям пришлось эвакуировать двух жителей Пензы из-за пожаров в их домах.

В 18:30 было зафиксировано возгорание в многоэтажном строении на улице Ленинградской. Пламя охватило постельные принадлежности в одной из квартир.

«Для ликвидации последствий пожара привлекалось 7 сотрудников, 3 единицы техники. Был эвакуирован один человек», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В 18:53 загорелся чердак в кирпичном доме на улице Захарова. Его тушили 16 сотрудников пожарно-спасательного отряда с использованием 5 единиц техники.

«Из помещения также был спасен человек», - уточнили в ведомстве.

Причины возгораний выясняются.

Источник — фото ГУ МЧС России по Пензенской области
0
0
0
0
Гость|25.09.2017 15:49|

В Пензе спасатели за полчаса эвакуировали из пожаров двух горожан

Граждане за полчаса успели нормально прожарится,или нет?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!