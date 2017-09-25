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Происшествия | В Пензе следователи устанавливают обстоятельства гибели студентки

25.09.2017|14:47
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По факту гибели 19-летней девушки в Пензе проводится доследственная проверка.

Информация о том, что у многоэтажки на улице Измайлова найдена мертвой студентка одного из вузов, поступила в городское управление МВД в воскресенье, 24 сентября, в 7:20.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в Следственном управлении СК РФ по Пензенской области, девушка проживала в том же доме, возле которого ее нашли погибшей с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.

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Гость|25.09.2017 15:44|

penzainform.ru писал(a):

погибшей с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты.
Ну наверняка есть тот тип кто скинул. Устанавливайте. Арест. Зона по максимуму за убийство.

Гость|25.09.2017 15:47|

Из сериалов про мусоров выясняется , что им проще всё списать на самоубийство .

Гость|25.09.2017 15:52|

Гость писал(a):

Ну наверняка есть тот тип кто скинул. Устанавливайте.
А если нет,кого назначат преступником?

Гость|25.09.2017 16:13|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Ну наверняка есть тот тип кто скинул. Устанавливайте.
А если нет,кого назначат преступником?
Не ошибутся если Мендведева .

Имя: Гость
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