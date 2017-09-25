По факту гибели 19-летней девушки в Пензе проводится доследственная проверка.
Информация о том, что у многоэтажки на улице Измайлова найдена мертвой студентка одного из вузов, поступила в городское управление МВД в воскресенье, 24 сентября, в 7:20.
Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в Следственном управлении СК РФ по Пензенской области, девушка проживала в том же доме, возле которого ее нашли погибшей с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.
penzainform.ru писал(a):Ну наверняка есть тот тип кто скинул. Устанавливайте. Арест. Зона по максимуму за убийство.