25.09.2017 | 14:47

По факту гибели 19-летней девушки в Пензе проводится доследственная проверка.

Информация о том, что у многоэтажки на улице Измайлова найдена мертвой студентка одного из вузов, поступила в городское управление МВД в воскресенье, 24 сентября, в 7:20.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в Следственном управлении СК РФ по Пензенской области, девушка проживала в том же доме, возле которого ее нашли погибшей с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.