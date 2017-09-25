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Происшествия | В Пензе арестованы пятеро сотрудников псевдоцентра по коррекции веса

25.09.2017|17:21
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В Пензе выявлено очередное псевдомедицинское учреждение. Его руководители заявляли о нем как о филиале известного центра по коррекции веса.

Клиника создала мощную клиентскую базу: сотни пензенцев мечтали сбросить вес. Людям внушал доверие солидный офис, информационный стенд, где указаны адреса и телефоны контролирующих органов. Цены на процедуры «кусались», но не зря же сотрудников учили как психологически сломать сопротивление и заставить подписать кредитный договор.

«Они говорили, что только в этот день для конкретного пациента действует социальная льгота и снижали сумму договора с 400 000 рублей до 100 000-150 000 рублей. Заведующая звонила якобы в Москву и уговаривала собеседника, находящегося на самом деле в соседней комнате, предоставить социальную квоту», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Клиническое мошенничество: центр работал по той же схеме, как уже прогремевшее на всю страну учреждение «Европа». В апреле пензенские полицейские пресекли деятельность мошенников в белых халатах. Те обзванивали людей, звали на бесплатную диагностику, которую проводили люди без медицинского образования, один из них автомеханик. В данном центре роль администратора выполнял экономист.

«Нам сказали, что надо рассказывать максимально вкусно, чтобы человек захотел проходить лечение», - рассказал один из сотрудников.

В коллективе царила жесткая дисциплина, сотрудников набирали по объявлению, за малейшие провинности штрафовали. Они предпочитали не конфликтовать с руководством.

«Брали людей, у которых много противопоказаний к данным процедурам. Я - врач, я это понимал. Кого-то можно было брать, кого-то нельзя», - уточнил другой представитель фирмы.

Под стражу взяли трех руководителей и двух сотрудников. Заведено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере.

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Гость|25.09.2017 18:59|

И ведь это работало не один год! Открыто, давали рекламу ... тысячи обманутых людей ...наводит мысль что не дурно заносили что бы упорно не видели проблемы ? Видимо история как и с центральным рынком ? Его тоже в упор не видят ...

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