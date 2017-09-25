25.09.2017 | 12:45

В воскресенье, 24 сентября, в Кузнецке произошло ДТП, в котором пострадали два человека.

В 18:45 около дома № 158 на на улице Белинского столкнулись Opel Mokka под управлением 46-летнего мужчины и ВАЗ-2110, за рулем котором находился 18-летний юноша.

В результате аварии телесные повреждения получили водитель и 17-летний пассажир ВАЗа. Первого госпитализировали, второго отпустили домой после оказания помощи.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в пресс-службе управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.