25.09.2017 | 11:06

В субботу, 23 сентября, в Каменке с территории дома на улице Чернышевского в районную больницу доставили мужчину с телесными повреждениями различной степени тяжести.

«Сообщение из медицинского учреждения поступило в полицию в 10:55. Личность пострадавшего была установлена. Им оказался 29-летний мужчина, проживающий в том доме, возле которого он был обнаружен», - сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Пензенской области.

По предварительным данным, горожанин получил повреждения после падения с балкона собственной квартиры.

В настоящее время региональным управлением Следственного комитета РФ по данному факту проводится проверка.