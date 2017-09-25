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Происшествия | В Каменке 29-летний мужчина получил травмы после падения с балкона

25.09.2017|11:06
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В субботу, 23 сентября, в Каменке с территории дома на улице Чернышевского в районную больницу доставили мужчину с телесными повреждениями различной степени тяжести.

«Сообщение из медицинского учреждения поступило в полицию в 10:55. Личность пострадавшего была установлена. Им оказался 29-летний мужчина, проживающий в том доме, возле которого он был обнаружен», - сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Пензенской области.

По предварительным данным, горожанин получил повреждения после падения с балкона собственной квартиры.

В настоящее время региональным управлением Следственного комитета РФ по данному факту проводится проверка.

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