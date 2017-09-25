25.09.2017 | 12:27

В воскресенье, 24 сентября, на дороге-дублере улицы Окружной в Пензе произошло ДТП, в котором пострадала девочка-подросток.

В 10:35 напротив дома № 163 столкнулись «Лада-Гранта» и Hyundai Solaris. Автомобилями управляли мужчины 1981 года рождения.

В результате аварии оба водителя и 16-летняя девушка из отечественной машины получили травмы и были госпитализированы.

Еще одна пассажирка «Лады», 29-летняя женщина, а также пассажирка Hyundai 1979 года рождения после оказания медицинской помощи отпущены.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.