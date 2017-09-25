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Происшествия | В ДТП на дублере улицы Окружной пострадала девочка-подросток

25.09.2017|12:27
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В воскресенье, 24 сентября, на дороге-дублере улицы Окружной в Пензе произошло ДТП, в котором пострадала девочка-подросток.

В 10:35 напротив дома № 163 столкнулись «Лада-Гранта» и Hyundai Solaris. Автомобилями управляли мужчины 1981 года рождения.

В результате аварии оба водителя и 16-летняя девушка из отечественной машины получили травмы и были госпитализированы.

Еще одна пассажирка «Лады», 29-летняя женщина, а также пассажирка Hyundai 1979 года рождения после оказания медицинской помощи отпущены.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Источник — Фото из Twitter ГУ МЧС России по Пензенской области
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Гость|25.09.2017 13:03|

Оленям и светофор не помогает)))). ДЕБИЛЫ

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