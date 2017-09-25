25.09.2017 | 14:58

На дороге-дублере Окружной произошла авария, пострадали пять человек. Столкнулись два автомобиля, они двигались во встречном направлении. Удар был настолько сильным, что машины вылетели на обочину. Отечественная легковушка приземлилась на иномарку.

«Водители автомобилей «Лада-Гранта» и Hyundai Solaris, а также пассажир иномарки, девочка 2001 года рождения, госпитализированы. Пассажир «Лады-Гранты», женщина 1988 года рождения, и пассажир Hyundai Solaris, женщина 1989 года рождения, были отпущены после оказания медицинской помощи», - сообщила старший инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Пензенской области Марина Антипова.

Перекресток дублера и дороги от Западной Поляны на Лесхоз проблемный, часто случаются аварии. Раньше это частично оправдывалось отсутствием светофора. Сигнальное устройство установили в августе. Водители поначалу обрадовались.

Но данное ДТП произошло при работающем светофоре. Обе дороги в тот момент не были перегружены. Погодные условия повлиять также не могли: ни дождя, ни тумана, трасса сухая. Причины аварии с пятью пострадавшими выясняются.