25.09.2017 | 17:04

В воскресенье, 24 сентября, в гаражном кооперативе «Урал» на улице Калинина вспыхнул пожар. От огня пострадали автомобили Nissan и ВАЗ-2106. Они находились в соседних помещениях. Правда, у «шестерки», в отличие от иностранного собрата, не такие серьезные повреждения.

«Сложность состояла в том, что гаражи были объединены деревянной решеткой и покрыты кровлей», - уточнила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Досталось и имуществу владельцев других боксов. Некоторые используют их как склад мебели или хранилище продуктов.

«Пострадали овощи. У нас еще в погребе картошка. Что с ней, неизвестно», - отметила одна из хозяек гаража.

Всего в этом ГСК около 300 гаражей. Территория оборудована камерами видеонаблюдения. Записи с них помогут прояснить картину произошедшего.

«Приехали следователи и сказали, что поджог исключен, так как все закрыто, бросить зажигалку невозможно», - уточнил один из очевидцев.

Пока же членам кооператива предстоит заняться ремонтом кровли, она серьезно пострадала.