25.09.2017 | 11:26

В воскресенье, 24 сентября, в 21:30 в гаражно-строительном кооперативе «Урал», расположенном на улице Калинина в Пензе, произошел пожар.

На борьбу с огнем выехали 23 сотрудника МЧС на 8 спецавтомобилях. В строении площадью 210 квадратных метров под одной крышей находятся 30 гаражных боксов. 9 из них выгорели изнутри, а 21 пожарным удалось отстоять.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области, огонь уничтожил автомобиль Nissan Tiida. Кроме того, частично пострадал ВАЗ-2106 - у него оплавился бампер и треснуло стекло.

Причину возгорания предстоит установить специалистам.