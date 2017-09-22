22.09.2017 | 10:55

В Пензе и Заречном спасатели помогли взрослым попасть в квартиры, где были закрыты их дети.

В среду, 21 сентября, в 19:05 в Пензенский пожарно-спасательный центр позвонил житель улицы Аустрина. Он рассказал, что двухлетний ребенок случайно закрылся в квартире, когда мужчина из нее вышел. Самостоятельно малыш открыть дверь не смог. Вместе с ним оказался запертым и второй, двухмесячный ребенок.

Спасатели оперативно приехали по адресу. «С помощью аварийно-спасательного инструмента они открыли входную дверь, обеспечив доступ отца в квартиру. Дети не пострадали», - сообщили в пожарно-спасательном центре.

Днем ранее похожий случай произошел в Заречном. Как сообщил портал «Заречье сегодня», за помощью в единую дежурно-диспетчерскую службу города обратилась местная жительница. Женщина вышла из квартиры, оставив там полуторагодовалого малыша, который запер дверь.

Спасатели, оперативно прибывшие на место происшествия, с помощью специального инструмента разблокировали вход в жилище.