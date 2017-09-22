22.09.2017 | 09:31

В Пензенской области полиция и волонтеры разыскивают 76-летнюю жительницу Нижнеломовского района Марию Михайловну Кизилову.

Днем во вторник, 19 сентября, пенсионерка ушла за грибами в лесной массив у села Лещиново, и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

«Заявление в полицию в тот же день подал муж пропавшей», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

В день исчезновения на Марии Кизиловой была заметная зеленая куртка, красная кепка и резиновые сапоги. При себе женщина имела яркое пластмассовое ведро.

Всех, кто владеет какой-либо информации о местонахождении пенсионерки, просят позвонить по телефонам: 02, 102, 112, 8-(800)-700-54-52.