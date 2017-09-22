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Происшествия | В Нижнеломовском районе автобус столкнулся с грузовой «Газелью»

22.09.2017|11:30
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В пятницу, 22 сентября, в Нижнеломовском районе произошла авария с участием пассажирского транспорта. Об этом около 11:00 сообщил в Facebook очевидец происшествия Алексей Макаров.

«Еду в Нижний Ломов, остановка «Атмис». На наших глазах фура столкнулась с пассажирским автобусом Земетчино - Пенза. Вышибли дверь автобуса. Погибших и тяжелых, к счастью, нет. Повезло, хотя удар был сильный. Кондуктор в отличие от пассажиров была пристегнута. Сразу позвонили 112. Пострадавших перевязали бинтами, дали воды, влажные салфетки. Встретили три бригады скорой помощи», - пишет Алексей.

Под фурой автор сообщения, очевидно, имел в виду грузовую «Газель».

Факт столкновения автобуса и «Газели» на 544-м километре автодороги М5 «Урал» подтвердили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, спасатели и медики.

Источник — фото и видео Алексея Макарова
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