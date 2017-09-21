21.09.2017 | 17:33

В среду, 20 сентября, на улице Пензенской в Кузнецке произошло ДТП на пешеходном переходе: водитель автомобиля Chrysler не пропустил молодого человека, пересекавшего проезжую часть.

Инцидент произошел в 7:45 и был заснят на регистратор машины, которая двигалась во встречном направлении. Владелец видео распространил его в Интернете.

ИА «ПензаИнформ» обратилось за комментарием в управление ГИБДД. Там сообщили, что уже 20 сентября на водителя автомобиля Chrysler, женщину 1992 года рождения, был наложен административный штраф в размере 1 500 рублей за невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, пользующимся преимуществом в движении.

В ведомстве добавили, что до настоящего времени пострадавшая в медицинские учреждения не обращалась. Если это случится, по данному факту будет проведена проверка в соответствии с действующим законодательством.

«Управление выражает признательность гражданам за оказываемую помощь в наведении правопорядка на дорогах области», - подчеркнули в УГИБДД.