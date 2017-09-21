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Происшествия | Скончавшемуся в Нижнем Ломове юноше поставили диагноз «кардиомиопатия»

21.09.2017|12:04
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Управление СКР по Пензенской области сообщило о проведении доследственной проверки по факту смерти подростка 2000 года рождения в Нижнем Ломове.

Напомним: трагедия случилась в среду, 20 сентября. Правоохранительные органы узнали о ней от сотрудников межрайонной больницы, где юноша скончался в реанимации.

«По предварительным данным, подросток был зачислен в секцию по гиревому спорту ДЮСШ Нижнеломовского района. 20 сентября состоялось торжественное мероприятие, посвященное юбилею спортивной школы, на котором производилась демонстрация всех видов спорта», - пояснили в управлении.

На презентации выступала и секция по гиревому спорту. Подросток поднял две гири по 16 кг каждая, а когда возвращался за кулисы, то у него подкосились ноги. Юноша упал лицом вниз на пол сцены.

«Подросток незамедлительно был доставлен в больницу, при поступлении ему был выставлен диагноз «кардиомиопатия», - рассказали в следственном управлении.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.

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Гость|21.09.2017 12:24|

Как жалко ребенка.

Гость|21.09.2017 12:30|

На медосмотре,при приёме ребёнка в спортивную секцию,диагноз,разумеется,трудно было определить.И это уже не первуй случай со смертельным исходом.То студент ПГУАС во время кросса на уроке физкультуры,то школьник.

Гость|21.09.2017 12:41|

Соболезнование родителям.сил пережить горе!

Гость|21.09.2017 12:44|

Обследовать детей надо хорошо, а не в спорт всех загонять!

Гость|21.09.2017 12:51|

Незамедлительно кто доставил в больничку скорая (сомнительно) или люди,рядом находившиеся? Вопрос к медперсоналу,следящему за здоровьем детей школ-как такте могло случится? Медкомиссии каждый год дети проходят. Примерно такой же случай был в посёлке Чаадаевка. Парень умер на экзамене по физкультуре в школе. Скорая ехала меньше километра по пустой дороге более получаса...

Гость|21.09.2017 12:52|

В соседней теме про запись к врачам как раз актуально. Не то, что обследование, у врачу на простой приём попасть не могут.

Гость|21.09.2017 12:57|

Какие там врачи? Областные специалисты за районных приём ведут!

Гость|21.09.2017 13:36|

Всем привет!!!Родители должны знать все болячки своего ребенка и не надо по пусту языки чесать.

Имя: Гость
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