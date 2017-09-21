21.09.2017 | 12:04

Управление СКР по Пензенской области сообщило о проведении доследственной проверки по факту смерти подростка 2000 года рождения в Нижнем Ломове.

Напомним: трагедия случилась в среду, 20 сентября. Правоохранительные органы узнали о ней от сотрудников межрайонной больницы, где юноша скончался в реанимации.

«По предварительным данным, подросток был зачислен в секцию по гиревому спорту ДЮСШ Нижнеломовского района. 20 сентября состоялось торжественное мероприятие, посвященное юбилею спортивной школы, на котором производилась демонстрация всех видов спорта», - пояснили в управлении.

На презентации выступала и секция по гиревому спорту. Подросток поднял две гири по 16 кг каждая, а когда возвращался за кулисы, то у него подкосились ноги. Юноша упал лицом вниз на пол сцены.

«Подросток незамедлительно был доставлен в больницу, при поступлении ему был выставлен диагноз «кардиомиопатия», - рассказали в следственном управлении.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.