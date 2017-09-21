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Происшествия | Началась проверка по факту гибели юноши в Нижнем Ломове

21.09.2017|18:26
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Долгожданный праздник омрачила смерть ребенка. Трагедией закончились показательные выступления воспитанников секции по гиревому спорту, посвященные юбилею ДЮСШ Нижнеломовского района.

Для одного из юных атлетов, которому было всего 16 лет, этот выход на помост оказался роковым.

«Подросток вместе с остальными воспитанниками школы поднимал две гири весом по 16 килограмм. После выполнения семи подъемов гири вся группа стала возвращаться за кулисы. В этот момент у подростка стали подкашиваться ноги, и он упал», - сообщила и. о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Наталия Фомина.

По предварительной версии, в момент выступления спортсменов в зале не было дежурной группы медиков, поэтому пришлось вызывать скорую.

Мальчика доставили в Нижнеломовскую межрайонную больницу, где ему поставили диагноз «кардиомиопатия». Однако спасти ребенка не удалось. Он скончался в реанимации.

Известно, что пострадавший занимался в секции по поднятию тяжестей с 2015 года. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия и экспертные исследования, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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Гость|21.09.2017 19:04|

Организатора мероприятия призвать к ответу за халатность,приведшая к смерти несовершеннолетнего.

Гость|21.09.2017 19:06|

Наталья Фомина,а где Людмила Фомина.А была ещё Татьяна Махницкая?

Гость|21.09.2017 19:37|

найдите срочно крайнего...это руководство

Гость|21.09.2017 19:43|

Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история http://2qu.ru/nikodex

Имя: Гость
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