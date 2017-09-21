21.09.2017 | 18:26

Долгожданный праздник омрачила смерть ребенка. Трагедией закончились показательные выступления воспитанников секции по гиревому спорту, посвященные юбилею ДЮСШ Нижнеломовского района.

Для одного из юных атлетов, которому было всего 16 лет, этот выход на помост оказался роковым.

«Подросток вместе с остальными воспитанниками школы поднимал две гири весом по 16 килограмм. После выполнения семи подъемов гири вся группа стала возвращаться за кулисы. В этот момент у подростка стали подкашиваться ноги, и он упал», - сообщила и. о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Наталия Фомина.

По предварительной версии, в момент выступления спортсменов в зале не было дежурной группы медиков, поэтому пришлось вызывать скорую.

Мальчика доставили в Нижнеломовскую межрайонную больницу, где ему поставили диагноз «кардиомиопатия». Однако спасти ребенка не удалось. Он скончался в реанимации.

Известно, что пострадавший занимался в секции по поднятию тяжестей с 2015 года. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия и экспертные исследования, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.