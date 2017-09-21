21.09.2017 | 13:55

В четверг, 21 сентября, в доме № 10 на улице Терешковой произошел пожар: в 11:42 загорелся балкон на втором этаже девятиэтажного здания.

В группе «Пенза live» социальной сети «ВКонтакте» пользователь Сергей Скуратов написал, что дым заметили учащиеся школы № 59, расположенной напротив.

«Учителя немедленно позвонили в «01». Однако до прибытия пожарного расчета огонь удалось локализовать силами случайного прохожего и соседей с верхних этажей», - уточнил он.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области, от огня пострадала площадь в один квадратный метр.

Сергей Скуратов предположил, что возгорание могло произойти из-за брошенного сверху окурка.