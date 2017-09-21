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Происшествия | На улице Терешковой в доме рядом со школой загорелся балкон

21.09.2017|13:55
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В четверг, 21 сентября, в доме № 10 на улице Терешковой произошел пожар: в 11:42 загорелся балкон на втором этаже девятиэтажного здания.

В группе «Пенза live» социальной сети «ВКонтакте» пользователь Сергей Скуратов написал, что дым заметили учащиеся школы № 59, расположенной напротив.

«Учителя немедленно позвонили в «01». Однако до прибытия пожарного расчета огонь удалось локализовать силами случайного прохожего и соседей с верхних этажей», - уточнил он.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области, от огня пострадала площадь в один квадратный метр.

Сергей Скуратов предположил, что возгорание могло произойти из-за брошенного сверху окурка.

Источник — Фото Эльмира Алтынбаева, vk.com, группа «Пенза live»
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Гость|21.09.2017 14:25|

penzainform.ru писал(a):

локализовать силами случайного прохожего и соседей верхних этажей», - уточнил он.
А у нас, месяц назад, соседи верхних этажей,вышли во двор,полюбоваться,как горит

Гость|21.09.2017 15:04|

В Ростове-на-Дону горит гостиница.

Имя: Гость
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