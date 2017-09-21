21.09.2017 | 17:04

В ночь на среду, 20 сентября, напротив дома № 66 на улице Бакунина в Пензе в результате конфликта между подростками пострадала девушка 2000 года рождения. Сигнал о случившемся поступил в полицию в 0:10.

По предварительным данным, в тот вечер девушка гуляла по городу с подругами и встретила знакомых молодых людей. В процессе общения она поссорилась с одним из них, и юноша несколько раз ударил пензячку.

20-го числа в правоохранительные органы обратился отец пострадавшей, заявивший, что его дочери нанесены телесные повреждения.

«В настоящее время личность подростка, с которым у девушки произошел конфликт, установлена, им оказался 17-летний пензенец. По факту случившегося проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.