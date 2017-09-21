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Происшествия | На улице Бакунина в Пензе избили 17-летнюю девушку

21.09.2017|17:04
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В ночь на среду, 20 сентября, напротив дома № 66 на улице Бакунина в Пензе в результате конфликта между подростками пострадала девушка 2000 года рождения. Сигнал о случившемся поступил в полицию в 0:10.

По предварительным данным, в тот вечер девушка гуляла по городу с подругами и встретила знакомых молодых людей. В процессе общения она поссорилась с одним из них, и юноша несколько раз ударил пензячку.

20-го числа в правоохранительные органы обратился отец пострадавшей, заявивший, что его дочери нанесены телесные повреждения.

«В настоящее время личность подростка, с которым у девушки произошел конфликт, установлена, им оказался 17-летний пензенец. По факту случившегося проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

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Гость|21.09.2017 17:21|

penzainform.ru писал(a):

Сигнал о случившемся поступил в полицию в 0:10.
А разве несовершеннолетние могут гулять ночью без сопровождения взрослых? Родителей оштрафовать еще нужно.

Гость|21.09.2017 17:27|

Ахахаха, довыделывалась! Давай, бабье, вой, что девочек бить нельзя. А с чего вы это вообще взяли?

Гость|21.09.2017 17:32|

Надо бы выслушать вторую сторону конфликта. Скорее всего девочка начала первая руки распускать, а как в обратку получила побежала жаловаться.

Гость|21.09.2017 17:35|

Гость писал(a):

девочка начала первая руки распускать
А у парня тоже телесные повреждения?

Гость|21.09.2017 17:36|

Гость писал(a):

А у парня тоже телесные повреждения?
А с чего вы взяли что их у него тоже нет?

Гость|21.09.2017 17:37|

Эту бабу избить нужно было только за то что она шляется по ночам по улицам , а не сидит дома, как порядочная , послушная девушка. Я этих мотыг как вижу , всегда бью, не одной курве спуска не даю!!!

Гость|21.09.2017 18:06|

^^Ну да ,избита, ремнем по заднице, в воспитательных целях.

Гость|21.09.2017 18:10|

Мусара нынче на драки вовсе не реагируют , им пох .

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