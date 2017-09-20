20.09.2017 | 11:30

Во вторник, 19 сентября, в 14:30 в Пензенский пожарно-спасательный центр позвонила жительница Московской улицы. Она рассказала, что ее 92-летняя соседка упала и просит о помощи, но дверь в квартиру на третьем этаже заперта изнутри, а подняться пожилая женщина не может.

Оперативно прибыв по адресу, спасатели решили использовать раскладную лестницу. По ней один из них проник в квартиру через открытую дверь балкона и отпер входную дверь, чтобы в жилище пенсионерки смогли войти полицейские и сотрудники скорой помощи.

«Пострадавшую перенесли на кровать и передали медицинским работникам. Дальнейшую заботу о женщине взяли на себя ее родственники», - сообщили в пожарно-спасательном центре.