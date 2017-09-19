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Происшествия | В Пензе разыскивается 21-летний Виталий Мещеряков

19.09.2017|12:07
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Полиция и волонтеры разыскивают 21-летнего жителя Пензы Виталия Викторовича Мещерякова. Он ушел из дома в воскресенье, 17 сентября, и до сих пор его местонахождение неизвестно.

«18 сентября с заявлением о пропаже молодого человека обратилась его мать», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в региональном управлении МВД России.

На вид пропавшему 20-25 лет, рост 175 сантиметров, телосложение худощавое, волосы русые, глаза серые. У него отсутствует верхний передний зуб, на носу родинка.

В день исчезновения Виталий Мещеряков был одет и обут во все черное: свитер, кожаный пиджак, фуражка, джинсы и туфли.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении молодого человека, просят позвонить по телефонам: 02, 102, 112, 8-(800)-700-54-52.

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Гость|19.09.2017 12:20|

Лицо доброе и приятное у парня. Дай Бог всё очень скоро будет хорошо.

Гость|19.09.2017 13:04|

чо развонялись- я правду написал. сторчался ваш Виталька или по башке херакнули. ну если конечно вы смотрите на эту ситуацию через розовые очки- ваше дело. только ни всегда бьются стёклами внутрь.

Гость|19.09.2017 13:05|

куда пропадают комменты? у нас же запрещена цензура.

Гость|19.09.2017 13:06|

На актёра Золотухина немного похож) "Бумбараш"... Найдётся парень.

Гость|19.09.2017 13:07|

Гость писал(a):

у нас же запрещена цензура.
У кого у вас? У бесов?

Имя: Гость
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