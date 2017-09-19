19.09.2017 | 12:07

Полиция и волонтеры разыскивают 21-летнего жителя Пензы Виталия Викторовича Мещерякова. Он ушел из дома в воскресенье, 17 сентября, и до сих пор его местонахождение неизвестно.

«18 сентября с заявлением о пропаже молодого человека обратилась его мать», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в региональном управлении МВД России.

На вид пропавшему 20-25 лет, рост 175 сантиметров, телосложение худощавое, волосы русые, глаза серые. У него отсутствует верхний передний зуб, на носу родинка.

В день исчезновения Виталий Мещеряков был одет и обут во все черное: свитер, кожаный пиджак, фуражка, джинсы и туфли.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении молодого человека, просят позвонить по телефонам: 02, 102, 112, 8-(800)-700-54-52.